Es ist eine Kunst und noch viel größere Verantwortung, die Welt im Kleinen wie im Großen in eine griffige Schlagzeile zu pressen. Gewalt an Schulen steigt – Straftaten verdoppelt: So titelte am Dienstag eine Wiener Gratiszeitung; ein Online-Magazin verstieg sich sogar zur Formulierung „Gewalt an Schulen explodiert“.