Aktuell färben sich in der Steiermark wieder zahlreiche Bäume rot. Allerdings nicht, weil der Herbst ansteht, sondern weil sie durch Borkenkäferbefälle absterben. Bereits im Frühjahr gab es einen Aufschrei unter Forstwirten, da der erste Flug der Käfer, so früh wie noch nie stattfand. Die Sorge: eine Explosion der Population, wie sie aktuell in Kärnten und Osttirol zu beobachten ist. Denn die Kombination aus 500.000 Festmetern Schadholz durch Windwurf und einem großen eisernen Bestand an Borkenkäfern ließ die Alarmglocken läuten.

Borkenkäfer sorgen für vorsichtiges Durchatmen bei Forstwirten

Der Grund: Umso früher die ersten Borkenkäfer schlüpfen, desto mehr Generationen können sich ausbilden. „Im schlimmsten Fall können aus einem Käfer 30.000 werden“, sagt Michael Luidold, Landesforstdirektor Steiermark. Das große Problem: Durch die vielen Windwürfe, liegt sehr viel Totholz auf der Fläche, das eine perfekte Brutstätte für den Borkenkäfer ist. In Kombination mit einem Fichtenwald, der durch große Hitze in einem Trockenstress ist, kann das verheerende Folgen haben.

Michael Luidold ist der Landesforstdirektor Steiermark © Landesforstdirektion

Ein erstes Durchatmen gibt es aber bereits. Frühjahr und Frühsommer waren geprägt von vielen Niederschlägen und kühleren Perioden. Keine idealen Bedingungen für den Schädling. „Wenn wir das Schadholz zeitnah vor dem Winter aus dem Wald bekommen, sind wir im heurigen Jahr trotz ungünstiger Voraussetzungen mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Luidold.

Im Vorjahr gab es eine Million Festmeter Schadholz durch Borkenkäfer. Heuer hofft man, diesen Wert zumindest nicht zu überschreiten. Genau kann man das aber erst in einigen Wochen sagen, wenn alle Borkenkäferbäume sichtbar geworden sind. Besonders betroffen sind wie im Vorjahr das Gebiet nördlich von Graz, in Leoben, Bruck an der Mur, Mürzzuschlag und Liezen.

Baumvielfalt soll Wälder resistenter gegen Borkenkäfer machen

Dass es ein Umdenken in der Forstwirtschaft braucht, ist bereits lange klar. Denn die klimatischen Veränderungen setzen Fichten mehr und mehr unter Druck und spielen dem Borkenkäfer in die Karten. Aktuell sind in der Steiermark noch 58 Prozent der Wälder Fichtenbestand. Das Land Steiermark versucht mit dynamischen Waldtypisierungen entgegenzuwirken. Das Ziel: Bei neu aufgeforsteten Flächen auf eine Vielfalt an resistenten Bäumen setzen - angepasst an die jeweilige zu erwartende klimatische Entwicklung.

Neben dem Borkenkäfer, der sich von einem Sekundärschädling, der nur vorgeschädigte Bäume befallen konnte, immer mehr zu einem Primärschädling entwickelt, stellen auch eingeschleppte Krankheiten eine Gefahr für einseitige Wälder dar. „Wir setzen durch die Vielfalt auf eine Risikominimierung“, sagt Luidold.

Allerdings braucht dieser Wandel Zeit: „Wir sind keine Gemüsebauern, die sagen können, eine Gemüsesorte hat ein Problem, wir setzen im nächsten Jahr einfach eine andere an. So radikal kann man das nicht machen“, sagt Luidold. Komplett verhindern wird man einen Borkenkäferbefall aber auch durch die langfristige Umstrukturierung der Wälder nicht. „Es wird immer Extremwetterereignisse geben, die für Totholz auf der Fläche sorgen“, sagt Ludiold.