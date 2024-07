Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Diese Weisheit haben sich wohl viele steirischen Landwirtinnen und Landwirte verinnerlicht, denn sie setzen zunehmend auf neue technische Errungenschaften und nutzen die Digitalisierung als Sprungbrett, die Arbeit effizienter zu gestalten. Insgesamt 413 Millionen Euro werden von mehr als 30.000 landwirtschaftlichen Betrieben (33.605 laut der letzten Vollerhebung 2020) in der Steiermark jährlich investiert – in fortschrittliche Maschinen, Geräte und Stallbauten. Einer von ihnen ist Hannes Pirstinger. Er ist Forstwirt in Frohnleiten und nutzt technische Errungenschaften, wo es geht. Geheizt wird mit Hackschnitzel, Strom erzeugt mit Photovoltaikanlagen, der Holz-Lieferschein wird digital ausgestellt, mit Fotos und GPS-Koordinaten zur Nachvollziehbarkeit.