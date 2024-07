Die Digitalisierung hält Einzug in der Landwirtschaft und es wird schon einiges an Möglichkeiten, die sich da bieten, genutzt. Franz Uller, Bezirksobmann der Landwirtschaftskammer Südoststeiermark, beschreibt es so: „Wir sind nicht am Anfang bei der Technologie, sondern bei der Umsetzung.“ Dementsprechend läuft die traditionelle Woche der Landwirtschaft heuer unter dem Motto „Wir säen deine Zukunft“ mit Digitalisierung als Hauptthema. „Unsere Väter sind noch mit dem Ochsen hinter dem Pflug hergegangen, sie haben dann mit Traktoren gearbeitet und jetzt erleben sie Drohnen, die über die Äcker fliegen.“