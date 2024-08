Wir haben das Ziel erreicht, gratuliere. Es gibt mehr Betreuungsplätze, die Vollzeitarbeit erlauben, sagen neue Zahlen der Statistik Austria. Die Familienministerin spricht beim Ziel von „übertroffen“. Bei den über Dreijährigen mag das stimmen, bei den unter Dreijährigen wurde das EU-Barcelona-Ziel (33 Prozent) genau erreicht. Dieses wurde im Übrigen erhöht. Bis 2030 sollen für 45 Prozent der ganz Kleinen Betreuungsplätze vorhanden sein.

Auch wenn Österreich endlich die erste Etappe geschafft hat, kann von Ausruhen keine Rede sein. Es tut sich langsam Besserung in der Kinderbetreuungslandschaft auf, okay. Manche Bundesländer schneiden schlechter ab, die Steiermark gibt etwa kein gutes Bild laut Statistik ab. Seit 2018 gab es in allen Bundesländern Zuwächse in den Betreuungseinrichtungen, die Beruf und Familie gut vereinbaren lassen (VIF-konform). Nur in Wien und der Steiermark nicht. In der Steiermark ist der Anteil der drei- bis fünfjährigen Kindern in VIF-konformer Betreuung in dem Zeitraum von 49 auf 46 Prozent gesunken, in Wien von 95 auf 90 Prozent, in Kärnten ist er hingegen von 37 Prozent auf 42 Prozent gestiegen.

In absoluten Zahlen stehen die Steiermark und Wien nicht schlecht da. Aber ein Rückgang sollte dennoch wachrütteln. Das Problem erkennt der steirische Landesrat immerhin und handelt. Laut Trägern und Personal dürften seine Maßnahmen langsam Wirkung zeigen – nun muss sich das noch in den Zahlen niederschlagen.



Fragt man österreichische Jungeltern, die lang und nervenaufreibend nach Plätzen suchen, deckt sich das positive Bild – das für die Kinderbetreuung in Österreich verkauft wird – nicht ganz mit der Realität. Im vergangenen Betreuungsjahr haben 33 Prozent der Unter-Dreijährigen eine elementare Bildungseinrichtung besucht, dieser Anteil (auch wenn vorerst das EU-Ziel erreicht wurde) könnte definitiv höher liegen. Damit Familien überhaupt die Entscheidungsfreiheit haben, ihr Kind länger daheim zu betreuen oder beide Eltern wieder schneller ins Arbeitsleben einsteigen. Wobei, wenn das Geld gebraucht wird, ist diese Wahl ohnehin hinfällig. Die Hausaufgaben für die Politik haben erst begonnen.