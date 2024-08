Fast überall ist etwas weitergegangen in Sachen Kinderbetreuung in Österreich, das zeigen aktuelle Zahlen der Statistik Austria. Der „Kinderbetreuungsmonitor“ im Auftrag des Bundeskanzleramts soll überwachen, wie die Bundesländer die 4,5 Milliarden Euro vom Bund bis 2030 für den Ausbau der Kinderbetreuung nutzen. Demnach zeigt sich, dass es immer mehr Betreuungsplätze gibt, die es beiden Eltern erlaubt, Vollzeit zu arbeiten. Der Anteil ist bei den Kindern bis fünf Jahre von 52 Prozent (Schuljahr 2022/23) auf rund 59 Prozent gestiegen.

Insgesamt wurden im Schuljahr 2023/24 196.000 Kinder in einer Krippe oder einem Kindergarten betreut, das sind 60 Prozent von allen betreuten Kindern und 25.600 Kinder mehr (plus 15 Prozent) als noch ein Jahr zuvor, erklärt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Der Anteil an sogenannten VIF-konformen Plätzen (Angebot von mindestens 45 Stunden pro Woche, an vier Tagen mindestens 9,5 Stunden, mindestens 47 Wochen pro Jahr geöffnet) variiert dabei allerdings regional stark, in Großstädten gibt es generell mehr Angebot. Wien liegt mit 90 Prozent deutlich über dem Schnitt, gefolgt vom Burgenland und von Vorarlberg. In Oberösterreich sind dagegen gerade einmal rund 40 Prozent der Plätze mit Vollzeitjobs vereinbar, in Kärnten 42 Prozent und in der Steiermark 46 Prozent. Im Vergleich zum Schuljahr 2018/19 habe es aber in fast allen Bundesländern Zuwächse gegeben, sagt Thomas.

Außer in Wien und in der Steiermark. Hier zeigt die Kurve leicht nach unten. Der Anteil der drei- bis fünfjährigen Kinder in VIF-konformer Betreuung lag 2018/19 in Wien bei 95 Prozent und letztes Jahr bei 90 Prozent. In der Steiermark ist der Anteil von 49 Prozent auf 46 Prozent gesunken. In Kärnten ist ein leichter Zuwachs von 37 Prozent auf 42 Prozent zu sehen.

Zielwerte übertroffen?

Der Bericht zeigt die Betreuungsquoten in unterschiedlichen Altersgruppen auf Länder- und Bezirksebene. Insgesamt haben im vergangenen Schuljahr 33 Prozent der Unter-Dreijährigen eine elementare Bildungseinrichtung besucht, bei den Drei- bis Fünfjährigen waren es fast 94 Prozent. Österreich habe damit bei den Betreuungsquoten den Zielwert sowohl bei den jüngeren als auch älteren Kindern übertroffen, zeigt sich Bildungsministerin Susanne Raab (ÖVP) erfreut. Sie spricht von „enormen Erfolgen“ und macht dafür die Investitionen des Bundes verantwortlich.

Die Steiermark belegt bei der Quote der drei- und vierjährigen Kinder den letzten Platz im Bundesländervergleich. Bei den fünfjährigen Kindern teilen sich die Steiermark und Kärnten die vorletzten Plätze vor dem Burgenland. Vom Land Steiermark heißt es, dass die Zahlen nichts über die entsprechende Nachfrage bzw. die Anzahl der Kinderbetreuungsplätze aussagen würden. Aussagekräftiger sei die Zahl der Betreuungseinrichtungen. Hier liegt die Steiermark mit 344 Krippen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen im Jahr 2023/24 österreichweit an dritter Stelle im Bundesländervergleich und mit 728 Kindergärten im Jahr 2023/24 im Mittelfeld.

Kritik von NEOS

Raab sagt, es seien mit den neuen Zahlen auch die drei im Finanzausgleich definierten Ziele erreicht worden, nämlich mehr Plätze vor allem bei den Unter-Dreijährigen, mehr Angebot für Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen und mehr Qualität beim Angebot. Dass der Bund erstmals auch Personalkosten für Pädagoginnen und Pädagogen bzw. Assistenzkräfte unterstütze, habe etwa in Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark zu höheren Gehältern geführt, wodurch innerhalb eines Jahres gut 1.000 Personen zusätzlich für die Arbeit im Kindergarten gewonnen worden seien. Gleichzeitig betonte Raab einmal mehr, dass es ihr in Sachen Kinderbetreuung um „echte Wahlfreiheit“ gehe.

Für die NEOS geht der Ausbau der Kindergartenplätze viel zu schleppend voran. „Gerade in den ÖVP-dominierten Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark sind die Betreuungsquoten geradezu unterirdisch. Auch die Sprachförderung hat ihre Ziele bisher völlig verfehlt“, kritisierte NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre. Als Beleg für ihre Kritik führte Künsberg Sarre auch die Ergebnisse einer aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) an, wonach etwa die Bundesländer im Kindergartenjahr 2022/23 weniger als drei Viertel der Bundesmittel für Ausbau und Sprachförderung verbraucht haben. In Tirol war es nicht einmal ein Drittel, in der Steiermark nur 43 Prozent. Einmal mehr forderten die NEOS einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Geburtstag, mehr Plätze, kleinere Gruppen und mehr Pädagoginnen und Pädagogen.