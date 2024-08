Viel zu tun haben derzeit steirische Brandermittler. In Köflach kam es Montagabend in der Glasfabrik zu einem Brand. Auch der Fall in Gleisdorf, wo in der Nacht auf Samstag in der Ortschaft Laßnitzthal der Brand eines Wirtschaftsgebäudes und Wohnhauses zwei Verletzte gefordert hat, beschäftigt die Ermittler weiterhin. „Wir gehen weiter von Brandstiftung aus“, bestätigte die Landespolizeidirektion am Dienstag.