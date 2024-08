In Labuch in der Gemeinde Gleisdorf stand gestern Abend ein Wirtschaftsgebäude in Flammen. Bei der Feuerwehr ging dazu kurz vor 19:30 Uhr eine Alarmierung ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, zudem war unabhängig von den Flammen im Wirtschaftsgebäude auch im Obergeschoß des Wohnhauses ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren Labuch, Gleisdorf, Nitscha, Ludersdorf, Albersdorf, Nestelbach, Laßnitzhöhe, Weiz und St. Ruprecht standen mit rund 130 Mann im Einsatz. Neben den Feuerwehren waren auch mehrere Streifen der Polizei, sowie das Rote Kreuz samt Notarzt und Brandermittler vor Ort. Zwei Personen wurden verletzt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 12 war ebenfalls im Einsatz.