Die Nachbesprechung des Bundesligaspiels GAK gegen Blau-Weiß Linz ist am Samstag in Graz aus den Fugen geraten. Am Dietrichsteinplatz sind Fangruppen aufeinandergetroffen und haben sich rund um den Wilding-Stand eine Schlägerei geliefert. Die Landespolizeidirektion Steiermark hat den „Raufhandel“ gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt. „Es gab keine Verletzungen, aber unzählige Identitätsfeststellungen“, sagt Heimo Kohlbacher. In straf- wie auch verwaltungsrechtlicher Richtung würden nun die Ermittlungen laufen.