„Wir freuen uns, dass wir eine Lösung gefunden haben, die von allen Beteiligten als angemessen und sicher empfunden wird, von den Fans bis zur Polizei.“ So fasst der einladende Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) den wiederholten Stadiongipfel zusammen, der am Montagabend tagte. Vertreter der Stadtpolitik sowie der Polizei, der Vereine, der Fans, der Veranstaltungsbehörde und des Stadionmanagements haben sich beraten, wie die Sicherheit in der Merkur Arena erhöht werden kann.