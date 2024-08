Spätestens ab 11 Uhr vormittags geht es auf dem Grazer Hauptplatz um die Wurst. Käsekrainer, Frankfurter und Co. sind mittags wie abends beliebt. Dazu noch ein Semmerl. Doch ist damit bald Schluss? Denn in Wien fürchten die Würstelstände um ihre Existenz, wenn ab 2025 in Österreich ein Pfandsystem eingeführt wird. In Form eines öffentlichen Briefes hat sich der „Verein der Wiener Würstelstände“ gemeinsam mit dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Wien an Umweltministerin Leonore Gewessler gewandt. Gefordert wird eine Ausnahme von der Pfandpflicht für die beliebten Standln.