„Altes Gasthaus sucht neuen Besitzer“ steht auf einem Schild vor dem altehrwürdigen Schanzlwirt beim LKH Graz. „Ja, es stimmt, ich suche jemanden, der das Gasthaus übernimmt“, sagt Alen Zvizdic, der den Standort vor zwei Jahren als „Wilding im Schanzl“ übernommen hat. Der Plan: Die beim medizinischen Personal ganz besonders beliebte Würstelstand-Ware vom Dietrichsteinplatz auch als LKH-Nahversorger anzubieten, darüber hinaus aber auch Cevapcici & Co zu servieren. Auch einen Wettbewerb im Chili-Essen hat es gegeben. Nach zwei Jahren will Zvizdic den Standort aber in neue Hände geben – obwohl er den Standort nach wie vor sehr schätzt. Das Problem ist ein altbekanntes aus der Gastronomie: Es fehlen die Mitarbeiter. „Ich war zuletzt nur noch eine One-Man-Show“, seufzt der Wirt: „So kann ich meine Pläne nicht umsetzen, wie ich mir das vorstelle“.