In Österreich gehen jährlich 10.000 bis 12.000 Vermisstenanzeigen bei der Polizei ein. Etwa ein Zehntel davon fällt auf die Steiermark. Die große Mehrheit davon betrifft Kinder und Jugendliche. Solche, die nach Streit mit Eltern das Weite suchen. Oder aus der Betreuungseinrichtung davonlaufen. Abgängigkeitsanzeigen von Erwachsenen sind selten, die Zahl liege im einstelligen Bereich, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Was nicht heißt, dass sich bei Verdacht auf einen Notfall nicht auch Hunderte Helfer und Freiwillige an der Suche beteiligen können – wie im März in der Oststeiermark.