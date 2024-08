Die fieberhafte Suche nach Bodo Hell, Schriftsteller und Senner auf der Grafenbergalm, geht weiter. Wie berichtet, gibt es seit Freitag keinen Kontakt mehr zu dem Wiener. Ein Bekannter, der am Sonntag auf der Alm war, hat die Hütte leer vorgefunden. Wieder zurück im Tal setzte er die Rettungskette in Gang. Die Suchaktion, die daraufhin sofort eingeleitet wurde und an der sich rund 100 Einsatzkräfte beteiligten, blieb ohne Erfolg.