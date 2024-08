„Sie war doch immer so lieb.“ Das sagen die Besitzer über ihre Hündin, die am Sonntag in Tillmitsch eine 46-jährige Nachbarin attackiert und an Armen und Händen schwer verletzt hatte. Die Frau war gerade vom Joggen heim gekommen, als der vierjährige American Staffordshire Terrier plötzlich über den Zaun sprang und auf das Opfer – selbst Hundehalterin – losging. Offiziell war die Hündin noch nicht auffällig gewesen, in der Wohnanlage in Tillmitsch hatte man aber einigen Respekt vor ihr und ihrem Rassegefährten, ist zu hören. Die Besitzer suchen jetzt angeblich einen neuen Platz für den Vierbeiner.