Eine Joggerin wurde am Sonntag in Tillmitsch von einem American Staffordshire Terrier schwer verletzt. Die 46-Jährige ist nach einer Notoperation am LKH Uniklinikum in Behandlung. Wie es zu Biss-Attacke kommen konnte? Katja Stopper ist ausgebildete Hundetrainerin, Hundeverhaltensberaterin – und die Südsteirerin („Hundstage“) kennt die Örtlichkeit und Umstände.