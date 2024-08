Schwere Verletzungen an Händen und Armen, rechter Daumen abgetrennt, offener Unterarmbruch links: Schwer verletzt wurde die Joggerin (46) aus Tillmitsch nach der Hundeattacke ins LKH Uniklinikum gebracht. Die Not-OP durch Michael Kohlhauser und Team (plastische, rekonstruktive Chirurgie) verlief erfolgreich, bestätigt eine Sprecherin am LKH Uniklinikum. Der Daumen des Biss-Opfers konnte wieder angenäht werden, der Unterarmbruch versorgt werden. Die Patientin sei stabil und liege auf der Normalstation.

Amtstierärztin vor Ort

Was passiert mit dem Hund? Wie Bezirkshauptmann Manfred Walch erläutert, ist eine Amtstierärztin in Tillmitsch, um die Haltebedingungen zu überprüfen und mit dem Hundehalter zu reden.

Eine Abnahme gab es am Sonntag nicht, weder der Aktive Tierschutz (Graz), noch der Tierschutzverein Leibnitz haben einen American Staffordshire Terrier von der Behörde erhalten, wie die Vereine auf Anfrage bestätigen.

Über den Zaun

Die Frau kam am Sonntag gegen 11 Uhr vom Laufen zurück. Nahe dem Mehrparteienhaus war ein American Staffordshire Terrier über den Gartenzaun vor der Wohnung seines Halters (49) gesprungen und attackierte die 46-Jährige – ohne erkennbaren Grund. Die Frau erlitt schwere Verletzungen an den Armen, ihr rechter Daumen wurde abgetrennt und ein Handgelenk gebrochen. Sie musste im LKH Graz notoperiert werden.

Der Bürgermeister von Tillmitsch, Walter Novak, war vom Vorfall hörbar überrascht. „Da war meines Wissens noch nie etwas, ich bin selbst immer wieder am Zaun vorbeispaziert.“ Beschwerden über den Hundehalter sind ihm nicht bekannt, im Gegenteil.

Drama von Naarn

Der Fall erinnert unweigerlich an das Unglück vom Oktober 2023, als drei American Staffordshire Terrier während eines Spaziergangs in Naarn (Oberösterreich) eine fremde Joggerin angefallen und totgebissen hatten.

Die Hundehalterin wurde später wegen fahrlässiger Tötung rechtskräftig zu 15 Monaten Haft, davon fünf unbedingt, verurteilt. Der unbedingte Teil der Strafe wurde aufgrund einer nachträglichen Strafmilderung in eine Geldstrafe umgewandelt. Die Bewährung blieb aufrecht.