Mehrfach gab es Hundeattacken in Österreich, erst kürzlich wurde eine Siebenjährige gebissen. Nun sorgt ein Fall in Gleisdorf für Aufregung: In einer Siedlung sollen eine 46-Jährige und deren Hündin Mitte Mai von einem jungen, deutschen Schäferhund und einer Schäfermischlingshündin angefallen worden sein, als sie morgens ihre Wohnung verließ. Die Tiere gehören einem Pensionisten und dessen Lebensgefährtin, die im selben Haus wohnen.