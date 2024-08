Schweißtreibender Marsch mit Roten hinauf auf das Madereck. Erdig in der Lederhose beim Kapfenberger Skivereinsjubiläum: Der steirische SPÖ-Spitzenkandidat Jörg Leichtfried ist im Wahlkampf angekommen. Natürlich pendelt der Brucker noch nach Wien, aber die Termine in der (Ober-)Steiermark häufen sich. Die Räume Bruck/Mur und Graz wird der 57-jährige Ex-Minister vorrangig beackern. Die drei Top-Themen: Teuerung, ärztliche Versorgung und Kriminalität. Ja, auch jene von Migranten. Punkt 3 kommt in der Deutlichkeit überraschend.