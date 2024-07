Schwer verletzt wurde eine 24-jährige Frau am Dienstagmorgen in Frohnleiten in Graz-Umgebung. Sie hatte morgens gegen 7.20 Uhr ihre beiden Pferde auf die Koppel gebracht. Dabei erschrak eines der beiden Tiere und trat in weiterer Folge mit einem Huf aus. Die junge Frau wurde im Bereich des Brustkorbes getroffen und dabei schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes rückten aus und versorgten die 24-Jährige, aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 17 nachalarmiert. Der Hubschrauber brachte die junge Frau ins LKH Hochsteiermark an den Standort Bruck an der Mur. Vor dort wurde sie ins LKH Graz überstellt.