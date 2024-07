Eine Südsteirerin entdeckte vor Kurzem eine sogenannte Strahlende Tarantel in ihrem Pool, eine Spinnenart, die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt und inzwischen in der ganzen Grazer Bucht vorkommt, wie Christian Komposch vom Ökoteam, dem Institut für Tierökologie und Naturraumplanung, der Kleinen Zeitung gegenüber erklärte. Das achtbeinige Tier ist allerdings bei weitem nicht der einzige „Exot“, der aus dem Ausland in die Steiermark gekommen und sich hier angesiedelt hat. Einige der Tiere sind für den Menschen harmlos, andere können allerdings gefährliche Krankheiten übertragen.