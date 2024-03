„Ja, wir bekommen schon jetzt viele Zeckenmeldungen“, sagt Georg Duscher, Parasitologe bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages). Die milden Temperaturen führen dazu, dass schon seit Jänner Zecken in Österreich gesichtet und gemeldet werden. Damit steigt auch das Risiko für eine Infektion mit den Viren und Bakterien, die von Zecken übertragen werden. In Europa sind Zecken nämlich die größten Verbreiter von Krankheiten, weltweit laufen ihnen nur die Mücken diesen Rang ab. Die milden Winter fördern die Zeckenpopulation, mehr Larven überstehen die Wintermonate. Und schon ab Temperaturen von 5 Grad werden Zecken aktiv und machen sich auf Wirtssuche. Neben dem heimischen Holzbock, der häufigsten Zeckenart in Österreich, macht sich auch eine eingewanderte Zeckenart breit – und hat gefährliche Viren im Gepäck.