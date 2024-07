Sie sollen ein Heilmittel für die kränkelnde Gesundheitsversorgung im Land sein: Gesundheitszentren, die eigentlich Primärversorgungseinheiten (PVE) heißen. In diesen Zentren schließen sich mehrere Ärzte sowie weiteres Gesundheitspersonal zusammen und bieten Öffnungszeiten bis an die Tagesrandzeiten. 14 solcher Primärversorgungseinheiten gibt es bisher in der Steiermark, nun wurde die vertragliche Grundlage zwischen Ärztekammer Steiermark und österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) dafür geschaffen, dass auch spezielle PVE‘s für Kinder errichtet werden können.