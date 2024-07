Über vier Jahre (von 2017 bis 2021) hat sich der Rechnungshof den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der österreichischen Landwirtschaft angeschaut. Der RH kam zu dem Schluss, dass es in dem Zeitraum mehr Notfallzulassungen als in anderen EU-Mitgliedsstaaten gab und die Kontrolle nicht objektiv sei.