Ein Stück Hollywood hat sich im Sommer-Konzertplan des Grazer Clubs PPC eingenistet. Am 31. Juli legt Schauspieler und Musiker Kiefer Sutherland einen Stopp in der steirischen Landeshauptstadt ein und bringt Country Rock aus den USA in die Steiermark. „Er war zuvor noch nie in Graz, deshalb freuen wir uns natürlich, dass wir ihn im Rahmen von ,Soundportal in Concert‘ für einen Gig gewinnen konnten“, sagt Soundportal-Programmchef Dietmar Tschmelak, der es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe macht, immer wieder Stars der Musikszene nach Graz zu holen. „Die Leute sind im Sommer meist auf Festivals unterwegs, da ist dazwischen dann Zeit für Club-Shows.“