Die Filmbranche trauert um Donald Sutherland. Der Schauspieler, der sechs Jahrzehnte vor der Kamera stand, verstarb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren.

Sein Sohn Kiefer Sutherland verkündete die Nachricht vom Tod seines Vaters mit emotionalen Worten auf Instagram: „Schweren Herzens teile ich Ihnen mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Er hat sich nie von einer Rolle abschrecken lassen, egal ob gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen. Ein gut gelebtes Leben.“

In seinen sechs Jahrzehnten als Schauspieler brillierte Sutherland in dutzenden Filmen und Serien. Sein Durchbruch gelang ihm mit den Filmen „Das dreckige Dutzend“ (1967) und M*A*S*H (1970). Einem jüngeren Publikum wurde er als diktatorischer Präsident Snow in der Fantasy-Reihe „Die Tribute von Panem“ bekannt.