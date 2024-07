Besondere Anlässe verlangen besondere Geschenke. Mitunter bleibt es inzwischen allerdings nicht mehr nur bei Gutscheinen und Büchern, auch Außergewöhnliches wie Sterne und ein Stück Land in den schottischen Highlands kann im Internet erworben und benannt werden. Auch das Freilichtmuseum in Stübing bietet Geschenke der etwas anderen Art an. Im Zusammenhang mit der Jahresausstellung „Kostbarer Krempel“ hat das Museum eine Sammlung von Alltagsgegenständen aus Bereichen wie Kindheit, Handwerk, Kleidung und Haushalt aus ihrem Depot zusammengestellt und die Möglichkeit ins Leben gerufen, Objektpatenschaften zu übernehmen.