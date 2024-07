Zahlreiche Flicken in unterschiedlichen Blautönen übersäen die Schürze, die in einem orangen Rahmen in einem der Schauhäuser im Freilichtmuseum Stübing hängt. Dunkle Stellen und ungestopfte Löcher sind Indiz für das lange Leben des Stückes, das früher wohl tagtäglich in der Küche genutzt wurde, und heute ein Ausstellungsstück und damit Erinnerung an vergangene Zeiten ist. „Die Schürze ist mein Lieblingsexponat“, sagt Kuratorin Michaela Steinböck-Köhler, aus einem einfachen Grund: „Für jemand anderen ist es vielleicht ,Krempel‘, der auf dem Dachboden gefunden wurde, für uns haben solche Stücke oft hohen musealen Wert, weil sie zeigen, wie die Leute früher gelebt haben.“