Ein Zusteller entdeckte Donnerstag gegen 3.20 Uhr in Eggersdorf bei Graz das Unfallauto. Der demolierte Audi lehnte gleichsam am Masten in der Weizerstraße. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren. wurde „von uns ein Brandschutz aufgebaut, die Unfallstelle abgesichert. Weiters unterstützten wir das Abschleppunternehmen bei der Bergung“, schreibt die FF Feuerwehr Haselbach später.