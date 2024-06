In der Mühlstraße in Fernitz-Mellach (Bezirk Graz-Umgebung) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Eine 59-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit einem Pkw touchiert, sie kam dadurch zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Während die Frau von Kräften des Roten Kreuzes erstversorgt wurde, flüchtete der Autolenker zu Fuß.

Nach ersten Vermutungen war eine Alkoholisierung des Pkw-Lenkers nicht auszuschließen, heißt es von der Polizei. In weiterer Folge standen mehrere Streifen sowie sogar ein Polizeihubschrauber und eine Diensthundestreife für die Suche im Einsatz. Diese verlief vorerst negativ.

In den frühen Morgenstunden des Freitag konnte dann der Mann, ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung, ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Er wird aufgrund fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr, Imstichlassen eins Verletzten sowie Fahrerflucht angezeigt.

Die Mühlstraße ist Teil der Fahrradzone in Fernitz-Mellach, die 2023 probeweise als erste Fahrradzone Österreichs eingeführt wurde.