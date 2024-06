Zu einem schweren Unfall ist es Montagnachmittag auf der A9 Pyhrnautobahn gekommen. Eine 55-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit ihrem Pkw auf dem ersten Fahrstreifen in Richtung Linz unterwegs. Als sie den Fahrstreifen wechseln wollte, dürfte sie ein Lkw-Lenker übersehen haben, er touchierte mit seinem Lkw den Pkw der Frau im Bereich der linken Hintertür – mit solcher Wucht, dass die Frau über den zweiten und dritten Fahrtstreifen geschleudert wurde, so gab sie es gegenüber der Polizei an. Danach krachte sie in einen weiteren Lkw auf der Straße und schließlich gegen die Betonwand.

Der Lkw-Lenker, der den Unfall verursacht hatte, beging Fahrerflucht, ein Alkotest bei der Frau und dem Lenker des zweiten Lkw verlief negativ, beide wurden ins Spital gebracht.

Gegen 16.20 Uhr lenkte eine 55-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung ihren Pkw auf dem ersten Fahrstreifen der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Linz. Dabei dürfte ein bislang unbekannter Lkw-Lenker den Fahrstreifenwechsel der 55-jährigen Pkw-Lenkerin übersehen haben, sodass er das Fahrzeug im Bereich der linken Hintertür touchierte. In der Folge wurde die Lenkerin laut eigenen Angaben über den zweiten und dritten Fahrstreifen geschleudert, wobei sie erst mit der Front eines weiteren Lkws kollidierte und schließlich mit ihrem Fahrzeug gegen die Betonleitwand prallte. Der unfallauslösende Lkw-Lenker beging Fahrerflucht.