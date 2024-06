Sie wachsen im falschen Umfeld auf, geraten auf die schiefe Bahn, Gewalt und Kriminalität wird Teil ihres Lebens – die Zahl der Kriminalfälle mit jugendlichen Beteiligten steigt, von 2022 auf 2023 stieg die Zahl laut Landeskriminalstatistik um 2,5 Prozent. Im Moment stagniert diese Zahl, genaue Statistiken seien aber erst mit Ende des Jahres möglich, wie Landespolizeidirektor Gerald Ortner am Dienstag erklärte. Denn der Gipfel aus Expertinnen und Experten, der sich die Eindämmung der Jugendkriminalität zum Ziel gesetzt hat, tagte am Dienstag erneut in der Grazer Burg.