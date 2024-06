Werner Amon: „Jetzt reagieren, bevor wir später Gefängnisse bauen müssen“

Interview. Bereits 58 Schulen haben in diesem Semester die neue Krisenstelle kontaktiert. Was Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP) gegen die zunehmende Gewalt tun will, um Metalldetektoren vor Schulen zu verhindern.