Die politische Debatte um das Herabsetzen des Alters für Strafmündigkeit hält an. In einer parlamentarischen Anfrage an Justizministerin Alma Zadić (Grüne) wollte der FPÖ-Abgeordnete Hannes Amesbauer wissen, wie viele Ermittlungen in der Steiermark in den Jahren 2021 bis 2023 aufgrund von Strafunmündigkeit eingestellt werden mussten beziehungsweise wie oft überhaupt von einer Verfolgung der Täter Abstand genommen wurde.