„Mein erstes Turnier war online und eine volle Katastrophe“, lacht die 16-jährige Valentina Stock aus Köflach. Die Rede ist vom Debattieren: Anders als bei einer Diskussion folgt eine Debatte strengen formalen Regeln. Besonders im Ausland sind Debattierklubs und -wettbewerbe gang und gäbe, in Österreich erfreut sich Debattieren immer mehr Beliebtheit. „Debattieren ist noch nicht als Sportart anerkannt wie beispielsweise Schach“, erklärt Stock. „Deswegen ist es ein sehr kostspieliges Hobby.“ Seit zwei Jahren debattiert die junge Köflacherin unter anderem in ihrem Schulteam an der GIBS Graz, das erst kürzlich den dritten Platz bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften der Schul-Debattierklubs gemacht hat. Mit dem Nationalteam geht es im Sommer zur WM nach Belgrad.