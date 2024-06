Landeshauptmann Christopher Drexler schlägt im Wahljahr hinsichtlich Migration und Asyl immer härtere Töne an: „Es geht nicht darum, wie die FPÖ zu werden“, betonte der steirische ÖVP-Chef am Dienstag in der ZIB 2. „Es geht um eine vernünftige Position, ohne Verschwörungserzählungen und die Umarmung des Wladimir Putin mitzuwählen.“ In der Nachrichtensendung betonte Drexler auch, dass das Menschenrecht der Bildung für ihn über dem Menschenrecht auf Familiennachzug für Migrantinnen und Migranten stehe.