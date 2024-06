Nach dem historischen Minus von zehn Prozent bei der EU-Wahl stehen der Republik in diesem Jahr noch weitere Wahlen ins Haus. Am 29. September wählt Österreich ein neues Parlament und damit den nächsten Bundeskanzler. Am 13. Oktober folgt die Landtagswahl n Vorarlberg, die Steiermark schreitet dann Ende November zur Urne. Hier zeigen sämtliche Umfragen ein Dreier-Match zwischen der amtierenden Koalitionsspitze aus ÖVP und SPÖ sowie der FPÖ. Dazu war der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (VP) am Dienstagabend in der ZIB 2 bei Armin Wolf zu Gast.