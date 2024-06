Dass heute EU-weit 35 Millionen Menschen ein Fitnesscenter besuchen, geht auf eine Handvoll Menschen in Graz in den 1950er-Jahren zurück – davon ist Manfred Grössler überzeugt. Der heute 67-Jährige war in den 1980er-Jahren ein Weltklasse-Bodybuilder und ist einer der Protagonisten des neuen Films „Golden Era“ von Wolfgang Aigner. Dieser beleuchtet die Anfänge der Fitnessbewegung in Österreich und zeigt, welchen Hype sie damals auslöste. Einige der Legenden von damals werden im Film porträtiert und kommen selbst zu Wort, wie die bereits verstorbenen Kurt Marnul, Karl Kainrath oder auch Werner Wistuba, Otto Repas und natürlich Arnold Schwarzenegger. „Der Lebensstil, der österreichischen Fitnesslegenden soll das Filmpublikum motivieren, dem täglichen Überwinden diverser Schwierigkeiten mit Humor und einem Augenzwinkern zu begegnen“, so die Filmemacher.