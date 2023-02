Das Bodybuilding war sein Lebensinhalt: Kurt Marnul hatte 1958 mit der Athletik Union Graz den ersten Bodybuilding-Klub Österreichs gegründet, in einer Zeit, als das Bodybuilding hierzulande nur belächelt wurde. 17 Jahre lang sollte der Klub, offiziell ein "Gewichtheber-Klub", der einzige in ganz Österreich bleiben. Wie nun in den sozialen Medien bekannt wurde, ist die Kraftsport-Legende verstorben. Sie wurde fast 94 Jahre alt.