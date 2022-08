Edi Hamedl erinnert sich daran, wie er Bodyguard des wohl berühmtesten lebenden Österreichers war. Wie er mit ihm Billard spielte und eine Freundschaft entstand. So wie der bekannte Ex-Polizist erinnerten sich viele in Thal an ihre Begegnungen mit Arnold Schwarzenegger, der heute, Samstag, seinen 75. Geburtstag feiert.