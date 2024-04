Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Sonntag beim Rechbergrennen für den Klimaschutz protestiert. Der Start des Motorsport-Rennens wurde dadurch verzögert, insgesamt haben fünf Personen in Warnwesten kurz vor 9 Uhr in Tulwitz die Strecke des „Großen Bergpreises von Österreich“ blockiert. Auf der Plattform „X“ schrieben die Aktivisten: „Es geht uns nicht um die Ablehnung des Events. Wir alle befinden uns in einem Rennen um unsere Zukunft angesichts der Klimakatastrophe.“ Die Blockade dauerte nur kurz, Mitarbeiter der Veranstaltung und Polizisten griffen ein.