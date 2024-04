Geduld brauchten Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Bereich der Unteren Donaulände: Wegen einer Sperre rund um den Pfarrplatz kam es gegen 16:30 Uhr zu Verzögerungen im Feierabendverkehr. Die Polizei sprach auf Anfrage der „Oberösterreichischen Nachrichten“ von einer „Demonstration, die Polizeipräsenz erforderte“. Klima-Aktivisten der Letzten Generation hatten unter dem Titel „Hitzewelle im April? Die Regierung muss endlich handeln!“ zu einem Protestmarsch durch Linz aufgerufen.

Gegen 15:30 Uhr versammelten sich die Teilnehmer vor der Kunstuniversität am Hauptplatz, um dann – begleitet von anderen Initiativen wie „Scientists For Future“ und „Vegans For Future“ – über die Dametzstraße durch die Innenstadt zu ziehen. Laut Polizei sollen rund 20 bis 30 Personen an dem Marsch teilgenommen haben.

Die geringe Teilnehmerzahl reichte aber scheinbar aus, um zu Problemen zu führen. Wie die Aktivisten mitteilten, habe die Polizei die Demonstration aufgelöst, woraufhin sich einige Menschen mit Transparenten auf die Straße setzten. Die genauen Hintergründe waren vorerst nicht bekannt. Der Verkehr rund um Bethlehemstraße stand kurzzeitig still. Im Bereich der Donaulände Richtung Pfarrplatz kam es zu einer Sperre.