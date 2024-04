Am Sonntag, Punkt 11 Uhr, fiel am Karmeliterplatz der Startschuss für den Halbmarathon – und damit auch für die Laufsaison 2024. Dabei kam es aber auch zu turbulenten Szenen: Denn Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ unterbrachen den Lauf, indem sie auf die Strecke gingen und versuchten, den Lauf zu unterbrechen. Auf einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie sie von Polizisten hinausgetragen werden.

Eigenen Angaben zufolge hat man in Graz die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, „um darauf hinzuweisen, dass die Regierung immer noch kein Klimaschutz in die Verfassung gibt. Wir haben alle ein Recht auf Überleben, das hier nicht gewährt wird“, hieß es in einem Statement dazu. Und weiter: „Es ist uns bewusst, dass unser Protest bei einem solchen Event für Irritation sorgen kann. Doch wir sehen uns gezwungen, jede Gelegenheit zu nutzen, um auf die drängendste Herausforderung unserer Zeit hinzuweisen. Es steht mehr auf dem Spiel als nur unser Komfort – es geht um unser Überleben.“

Am Uhrturm oberhalb der Stadt wurde zeitgleich ein meterhohes Transparent mit der Aufschrift „Die Zeit läuft uns davon“ gehisst.

Bilder der Protestaktionen am Sonntag in Graz

Beim Halbmarathon 2024 gibt es neben dem klassischen Halbmarathon auch einen Viertelmarathon und einen Achtelmarathon. Die Strecke führt durch die Grazer Innenstadt, die Kids Strecke geht vom Karmeliterplatz über die Paulustorgasse, Saurergasse und dem Verbindungsweg vorm NH Hotel zum Karmeliterplatz.

Die Glacisstraße ist von 10 bis 14 Uhr zwischen Elisabethstraße und Heinrichstraße in beiden Richtungen gesperrt, die Bergmanngasse zwischen Glacisstraße und Lindweg. Das betrifft auch drei Buslinien: Die Linien 39, 58 und 63 können laut Holding Graz aufgrund der Sperren nur eingeschränkt fahren. Die Buslinie 39 vom Jakominiplatz kommend bis zur Maiffredygasse wird verkürzt, die Buslinien 58 und 63 werden geteilt und auf jeweils zwei Teilstrecken geführt. Details hier.