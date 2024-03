Auf Höhe Kalsdorf bzw. Schachenwald in Richtung Graz haben Mitglieder der Letzten Generation die Autobahn blockiert. Man fordere „ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung“. Die Polizei ist vor Ort. „Das fahrlässige Nicht-Handeln unserer Regierung raubt mir und allen anderen Menschen auf dem Planeten ihre Zukunft und das kann und werde ich so nicht hinnehmen“, wird ein Aktivist zitiert.