Der Run auf diesen Run ist groß: Schließlich läuft man beim Airport Run direkt am Flughafen Graz rund um die Start- und Landebahn und das auch noch während des aktiven Flugbetriebs, die Rennstrecke geht über 5,8 km in unmittelbarer Nähe zu Piste und Rollwegen. Heute Mittwoch startete die Anmeldung für den Lauf am 13. Juni mit einer guten Nachricht: „Aufgrund der großen Nachfrage haben wir uns gemeinsam mit dem Veranstalter HIKIMUIS dazu entschlossen, den Airport Run noch einmal um 100 Startplätze aufzustocken“, erklären Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Flughafen Graz.

Damit kann auch der karitative Zweck der Veranstaltung ausgeweitet werden: Dieses Jahr wird mit den gesamten Startgeldern die Spendenplattform Dank Dir unterstützt, über die Kinder mit geistiger und/oder körperlicher Einschränkung mit dringend benötigten Therapien oder Heilbehelfen unterstützt werden.