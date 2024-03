Gute Zeiten für Flugzeug-Spotter: Am Grazer Flughafen waren kurz vor Ostern gleich zwei Maschinen mit auffallenden Sonderlackierungen zu beobachten. Am Gründonnerstag war es eine Boeing 737 der Fluglinie SunExpress. Die türkisch-deutsche Ferienfluggesellschaft (eine Tochterfirma von Lufthansa und Turkish Airlines) verbindet Graz ja mit Antalya, seit 2017 ist sie offizieller Airline-Partner der deutschen Bundesliga-Mannschaft Eintracht Frankfurt, weshalb man mittlerweile drei Maschinen mit der schwarz-roten Lackierung zu Ehren des Fußball-Bundesligisten in Betrieb hat.

Schon am Samstag konnte man eine spezielle Livery, also Speziallackierung, in und über Graz beobachten. Und auch hier war es eine Maschine der Fluglinie SunExpress, diesmal im Design zu „Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm“. Die Maschine mit der Flugnummer SXS178 war gegen 17 Uhr in Graz gelandet und hatte zweimal durchgestartet, davor hatte sie Kreise über Bad Gleichenberg gezogen, wie Leser Matthias Adlmann beobachtete.