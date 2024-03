Seit 2005 führt die Heinemann Austria GmbH den 420 Quadratmeter großen Duty Free Shop am Grazer Flughafen. Nun gab es ein europaweit bekannt gemachtes, zweistufiges Bieterverfahren – in dem Heinemann erneut den Zuschlag bekam. Die bald 20 Jahre währende Partnerschaft wird somit weitergeführt.

Auf viel positive Resonanz habe der Einbau des regionalen Bereichs „Steiermarkt“ gestoßen, weshalb man in Zukunft einen noch größeren Fokus auf die Regionalität setzen will, damit Reisende am Flughafen Graz ein Stück Österreich bzw. Steiermark in ihr Zielland mitnehmen können.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Flughafen Graz fortsetzen werden“, wird Roman Koch, Managing Director Heinemann Austria GmbH, in einer Aussendung des Flughafens zitiert. Seit 2005 sei man gemeinsam gewachsen und habe auch in herausfordernden Zeiten zusammengestanden. Heinemann habe den Shop in den letzten 20 Jahren mit dem motivierten Team immer wieder mit viel Engagement weiterentwickelt, meint auch Flughafen-Geschäftsführer Jürgen Löschnig: „Ich freue mich daher sehr, dass wir diese Zusammenarbeit weiterführen können.“

Für Flugreisende innerhalb der EU hat Heinemann übrigens ein Pick-Up Service eingerichtet: Die Einkäufe werden bis zur Rückankunft in Graz am Flughafen verwahrt, müssen somit nicht die ganze Reise hindurch mitgenommen werden. Die Abholung erfolgt an der Kasse der APCOA im Parkhaus. Und wer es am Flughafen eilig hat, aber etwas aus dem Shop für die Reise benötigt, kann auf ein Click & Collect Service zurückgreifen und online vorbestellen.