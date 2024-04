Die Frostgefahr sollte in der Steiermark vorerst vorbei sein. Für die nächsten Tage prognostiziert Martin Kulmer, Meteorologe bei der GeoSphere Austria, höhere Temperaturen – sowohl in der Früh als auch in der Nacht. Im Süden und Südosten des Bundeslandes – dort, wo der Wintereinbruch der letzten Tage die steirischen Obstbauern besonders hart getroffen hatte – sollen es in der Früh um die zwei Grad plus sein. Für die kommenden 14 Tage gelten in der Steiermark fünf Grad plus als Tiefsttemperatur in den Morgenstunden als wahrscheinlich.

Mitte Mai wird‘s spannend

Tagsüber wird es wärmer. Am Wochenende sind bereits bis zu 20 Grad am Samstag bzw. bis zu 25 Grad am Sonntag möglich, so der Meteorologe. Eine komplette Entwarnung für den Frost kann Kulmer aber noch nicht geben: „Unsere mittelfristigen Wetterprognosen zeigen, dass es rund um die Eisheiligen (Anm. heuer von 11. bis 15. Mai) noch einmal kühler werden könnte.“ Frost sei zwar unwahrscheinlich, aber ausschließen lasse es sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Am Wochenende kehrt jedenfalls einmal der Frühsommer zurück. Der Hochsommer mit über 30 Grad schaute ja schon Anfang April vorbei, der Winter war dann vergangene Woche plötzlich da.