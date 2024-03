Tomaten, Paprika und Erdbeeren zieren in den Supermärkten mittlerweile ganzjährig die Regale – auch in der Steiermark. Wann diese hierzulande tatsächlich Saison haben, rückt daher bei vielen Menschen in den Hintergrund. Das merken auch die steirischen Gärtnereien. Denn während Temperaturen in der Nacht noch unter null Grad fallen, ist die Nachfrage nach Gemüsejungpflanzen bereits hoch. Während etwa Salatpflanzen den niedrigeren Temperaturen problemlos standhalten, sind Temperaturen unter null Grad für Gurken, Tomaten und Paprika ein Todesurteil.