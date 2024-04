Seit Ostermontag hat es in Wildalpen gebrannt, nun, nach drei Wochen, konnte die Einsatzleitung „Brand-Aus“ verkünden. Während der letzten Wochen hatten die Einsatzkräfte gegen den bislang größten steirischen Waldbrand angekämpft, das unwegsame, extrem steile Gelände hatte die Löscharbeiten äußerst schwierig gestaltet. An Einsatztag 21 konnte nach von der FF Zauchen durchgeführten Kontrollflügen mit einer Drohne das erlösende Kommando gegeben werden, berichtet die Bereichsfeuerwehrzentrale Liezen in einer Aussendung am Sonntagabend.